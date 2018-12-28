28.12.2018, 12:24

Таллинн: первая часть праздников обошлась без больших несчастий

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EE Nädalavahetus Tallinnas
EE Nädalavahetus TallinnasFoto: Taavi Sepp

Рождественские праздники по грегорианскому календарю прошли без особой нагрузки на отделения экстренной медицины основных таллиннских больниц, передает Раэпресс.

Самым напряженным оказался уже послепраздничный день — 27 декабря, когда пациентов, например в отделении экстренной медицины Ляэне-Таллиннской центральной больницы оказалось на треть больше обычного.

Однако большая часть пациентов прибегала к помощи экстренной медицины в связи с характерной для этого времени вспышкой гриппа. У скорой помощи много было вызовов, связанных с простудными заболеваниями.

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