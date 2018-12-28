Таллинн: первая часть праздников обошлась без больших несчастий

Самым напряженным оказался уже послепраздничный день — 27 декабря, когда пациентов, например в отделении экстренной медицины Ляэне-Таллиннской центральной больницы оказалось на треть больше обычного.

Однако большая часть пациентов прибегала к помощи экстренной медицины в связи с характерной для этого времени вспышкой гриппа. У скорой помощи много было вызовов, связанных с простудными заболеваниями.