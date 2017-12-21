Таллинн передал Отепя титул зимней столицы

Сегодня вечером Таллинн в 21 раз передал городу Отепя титул зимней столицы. На торжественной церемонии в городе Отепя титул зимней столицы передал старейшина Управы части города Кристийне Яанус Рийбе.

Вместе с титулом зимней столицы от Яанус Рийбе грамоту и жезл принял уездный старейшина Отепя Кайдо Тамберг. В свою очередь жезл был доставлен в Отепя из города Нарвы, который носил до настоящего момента титул осенней столицы. При передаче титула зимней столицы старейшиной Управы части города Кристийне Яанусом Рийбе была зачитана соответствующая грамота мэру города Таллинн Таави Аасу, сообщает пресс-служба управы.

”Город Отепя и Кристийнский район имеют ряд сходных черт. Например, для обоих административных единиц имеют важное значение спорт и укрепление здоровья. Передача титула зимней столицы является одной из давних и замечательных традиций, которая состоялась в этом году уже в 21 раз. Отепяэ, безусловно, является городом, который достоин носить этот титул”, — сообщил старейшина Управы части города Кристийне Яанус Рийбе. ”Я желаю всем прекрасного начала зимы, счастливого Рождества и всего самого хорошего в новом году!”

Титул зимней столицы был передан Отепя в связи с началом зимы в 18.28. Торжественная церемония передачи состоялась на центральной площади Отепя, где выступили Таави Петерсон и был представлен танец Тани Алыбиной с языками пламени.

Титул весенней столицы будет передан городу Тюри 20 марта 2018 года.