Таллинн передал на зиму столичный титул городу Отепя

В удостоверении на право ношения титула, подписанном мэром Таллинна Таави Аасом, говорится: что титул передается с начала астрономической зимы, т.е. с 0.23 часов 23 декабря до начала астрономической весны — 21.58 часов 20 марта.

Традиционно носящий титул ”зимней столицы” Отепя обязался высоко держать марку и достойно принимать гостей и отдыхающих.