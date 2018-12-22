22.12.2018, 17:27
Таллинн передал на зиму столичный титул городу Отепя
Сегодня Таллинн, в лице мустамяэского старейшины Лаури Лаатса, передал Отепя на зиму титул столицы, который принял отепяский волостной старейшина Кайдо Тамберг.
Сегодня Таллинн, в лице мустамяэского старейшины Лаури Лаатса, передал Отепя на зиму титул столицы, который принял отепяский волостной старейшина Кайдо Тамберг.
В удостоверении на право ношения титула, подписанном мэром Таллинна Таави Аасом, говорится: что титул передается с начала астрономической зимы, т.е. с 0.23 часов 23 декабря до начала астрономической весны — 21.58 часов 20 марта.
Традиционно носящий титул ”зимней столицы” Отепя обязался высоко держать марку и достойно принимать гостей и отдыхающих.
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