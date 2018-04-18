Таллинн передает Домский собор приходу

Завтра в 13 часов в Домском соборе состоится подписание договора о бесплатном отчуждении Таллинном приходу Эстонской евангелической лютеранской церкви участка, на котором расположен собор, вместе с его зданием.

Договор подпишут мэр Таллинна Таави Аас и член правления епископского Домского прихода Св. девы Марии ЭЕЛЦ Индрек Треуфельдт в присутствии архиепископа ЭЕЛЦ Урмаса Вийлма.

Приход должен будет оплатить лишь издержки, связанные в заключением договора об отчуждении собственности, в том числе государственную пошлину и нотариальную плату.

Здание епископального храма было передано из государственной в муниципальную собственность Таллинну 4 февраля 1993 года, использовалось по назначению, хозяйствовал там и нес все расходы по эксплуатации приход Святой девы Марии. Архиепископ Констистории ЭЕЛЦ предложил передать кафедральный собор бесплатно приходу, который был владельцем храма с 1927 года.