Таллинн отстраняет Меэлиса Пая от должности худрука Горхолла

Исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас заявил, что отдал распоряжение об освобождении Меэлиса Пая от должности художественного руководителя Горхолла.

Член правления Горхолла Вяйно Сарнет на прошлой неделе сам подал заявление об уходе, сообщают "Деловые Ведомости".

"Меэлис Пай по-прежнему сохраняет свою должность в культурном центре "Сальме", а от должности председателя совета AS Tallinna Linnahall он освобожден", — отметил Аас в передаче "Ringvaade".