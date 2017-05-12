Таллинн отмечает День матери рядом мероприятий

День матери отмечается в Таллинне обширной праздничной программой, сообщает пресс-служба города.

Семьи района Кесклинна будут отмечать его 13 мая в Таллинском спортхолле на улице Херне, 13. Двери холла откроются в 10.30, а праздник начнется в 11 часов. С собой просят взять сменную обувь. Заняться будет чем — от заплетания косички под руководством опытного парикмахера до прохождения спортивной полосы препятствий. И все это бесплатно.

На Мустамяэском рынке на улице Вильде, 75а состоится ярмарка, которая продлится с 9 до 18 часов. В ее программе не только торговля, но и концерт. Там будут подведены и итоги месячника благоустройства.

Пыхья-таллинцы отметят День матери концертом в "Генераторе культуры" 14 мая в 14 часов. Там предусмотрено выступление Геттер Яани.

Для жителей Кристийне в 12 часов состоялось выступление певческого ансамбля оркестра Сил обороны в помещении Таллинской палаты инвалидов на улице Эндла, в 18 часов концерт "Цветы — маме"начнется в Ныммеском центре культуры на пл. Туру,2. В это же время праздничный концерт начнется и в Ласнамяэ, в центре культуры "Линдакиви". 18 мая в 17 часов "Птички певчие" споют мамам в большом зале Хааберстиского центра досуга на улице Эхитатяте, 109А/2 59.