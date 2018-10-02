Таллинн отмечает 150-летие со дня рождения Махатмы Ганди

Фильм-портрет демонстрируется каждые полчаса.

Махатма Ганди — легендарный руководитель движения за независимость Индии, не признававший насилия, выступавший за правду и мирное сосуществование. Этим принципам он оставался верен до конца. И именно так Индия обрела независимость, а идеология Гапнди получила распространение и пользуется признанием во всем мире.

Четырехминутный фильм, предоставленный посольством Индии — одно из мероприятий, связанных с исполняющимся сегодня 150-летием со дня рождения Махатмы Ганди, включает визуальный рассказ с использованием рисованных вручную иллюстраций, символизирующих простоту жизни и учения Махатмы Ганди. Фильм демонстрируется не только в Таллинне, но и других городах Эстонии.