02.10.2018, 20:05

Таллинн отмечает 150-летие со дня рождения Махатмы Ганди

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rus.delfi.ee
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Mahatma Gandhi
Mahatma GandhiFoto: NIKLAS HALLE'N, AFP

Сегодня на большом экране на площади Вабадузе демонстрируется короткометражный фильм о национальном герое Индии Махатме Ганди.

Фильм-портрет демонстрируется каждые полчаса.

Махатма Ганди — легендарный руководитель движения за независимость Индии, не признававший насилия, выступавший за правду и мирное сосуществование. Этим принципам он оставался верен до конца. И именно так Индия обрела независимость, а идеология Гапнди получила распространение и пользуется признанием во всем мире.

Четырехминутный фильм, предоставленный посольством Индии — одно из мероприятий, связанных с исполняющимся сегодня 150-летием со дня рождения Махатмы Ганди, включает визуальный рассказ с использованием рисованных вручную иллюстраций, символизирующих простоту жизни и учения Махатмы Ганди. Фильм демонстрируется не только в Таллинне, но и других городах Эстонии.

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