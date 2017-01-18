Запланированная на 2017 год масштабная реконструкция улицы Гонсиори перенесена на 2018 год, заявил вице-мэр Таллинна Калле Кландорф, сообщает rus.err.ee со ссылкой на "Радио 4".

"Выяснилось, что там необходимо менять трубы отопительной системы, а на это уйдет много времени. Поэтому ремонт улицы Гонсиори начнется в следующем году", — назвал Калле Кландорф главную причину отказа от первоначальных планов.

А вот строительство Рейди теэ в Таллинне начнется уже предстоящим летом, причем дорожные работы планируется начать и со стороны города, и со стороны памятника "Русалка", сказал Кландорф.

По его словам, это стало возможно именному благодаря тому, что масштабные дорожные работы на улице Гонсиори переносятся на будущий год.

Как отметил вице-мэр, строительство улицы Рейди должно начаться 1 июня и завершиться к 30 октября 2018 года.