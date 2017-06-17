Таллинн открывает сцену для культуры Северной Эстонии

В рамках серии "Открой сцену, Таллинн!" в эти выходные, 17 и 18 июня, жители и гости столицы смогут познакомиться на Ратушной площади с музыкантами и мастерами рукоделия Северной Эстонии, сообщает Раэпресс.

На установленной на площади эстраде выступят Иво Линна и Анти Каммисте, ансамбли "Кырсикуд" и "Лейгарид", духовой оркестр Таллиннского порта и многие другие. И все — бесплатно!

Народное гуляние "Открой сцену, Таллинн!" проходит уже в десятый раз. Оно дает возможность познакомиться с культурой четырех основных регионов страны не только таллинцам, но и туристам, маршрут которых всю Эстонию, как правило, не охватывает. На прошлой неделе свои успехи в развитии культуры демонстрировала Восточная Эстония, 5 и 6 августа настанет черед Южной Эстонии, а 26 и 27 августа — Западной. "Открой сцену, Таллинн!" проводится при поддержке Таллиннского департамента культуры.