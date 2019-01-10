Таллинн оказывает помощь в делах об аренде жилья

"Арендующие жилье у города люди, — отметила вице-мэр Таллинна Эха Вырк, — смогут получить консультации о продлении арендных договоров, их изменении и прекращении„ Она подчеркнула также, что новшество организовано для обеспечения большей доступности помощи в разрешении такого рода проблем.

Прием будет вестись по понедельникам с 14.00 до 17.30 и по четвергам — с 9.00 до 12.00. Там же можно представлять и заявления по этим вопросам. Однако для продления договора найма не обязательно являться в инфозал, это заявление можно отправить и по электронной почте на адрес: linnavaraamet@tallinnlv.ee, однако его надо подписать дигитально заверенной подписью. Дополнительную информацию можно получить по телефонам 6404 510 и 6404 648.

Тот же специалист даст совет относительно предоставляемых городом квартирному товариществу субсидий и представления в электронном виде соответствующих заявлений. По средам такого рода советы начнет давать юрист Союза квартирных товариществ Эстонии, а в недалеком будущем в инфозале начнутся консультации по примирительным процессам между квартирными товариществами и их членами.