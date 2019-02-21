Таллинн: ограниченность прав МуПо ведет к разбазариванию ресурса

В проекте постановления, как отметил вице-мэр, упор делается на обучении чиновников службы охраны правопорядка, позволяющем им получить дополнительные права. Такой чиновник должен пройти теоретическое обучение в объеме 170 часов и получить профессиональное свидетельство. Кроме того, он должен пройти соответствующую физическую подготовку, чтобы быть в состоянии защитить от нападения и себя, и других. Для сравнения: сотрудник охранной службы проходит подготовку в объеме 66 часов, а помощник полицейского — 80 часов теории. Право на насильственные действия, например, для эвакуации в случае пожара, имеют и спасатели.

Пока сотрудник муниципальной полиции не имеет права даже вытащить из сугроба заснувшего там пьяного, если пьяный сам не изъявит такое желание, не может он выставить из автобуса и бесчинствующего там пассажира.

До сих пор, отметил Кландорф, проблемой было отсутствие в системе МуПо внутреннего контроля. Теперь эта проблема решена — там работает специалист — в прошлом опытный полицейский чиновник, компетентный в проведении следственных действий. .