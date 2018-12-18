18.12.2018, 17:46

Таллинн объявляет конкурс ”Великие дела” в сфере работы с молодежью


rus.delfi.ee
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Таллинн объявляет конкурс ”Великие дела” в сфере работы с молодежью
Shutterstock

Кандидатуру на конкурс может предложить любой, кто отметил в этом году заслуживающие награды дела в сфере работы с молодежью, сообщает Раэпресс.

Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев подчеркнул, что город высоко ценит любые начинания в сфере работы с молодежью и призвал отметить труд тех, кто проявил себя в этой области.

Номинантов можно представлять в пяти категориях: дела для молодежи, дела молодых, молодежный работник года, доброволец года и, впервые, молодежное объединение года. Цель конкурса – выразить благодарность тем, кто внес наибольший вклад в эту сферу.

Срок представления кандидатур на конкурс – 10 января 2019 г. Дополнительная информация: www.tallinn.ee/suuredteod. Победители станут известны в феврале будущего года.

Конкурс проводится Таллиннским департаментом по делам молодежи и спорта в четырнадцатый раз.

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