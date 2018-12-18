Таллинн объявляет конкурс ”Великие дела” в сфере работы с молодежью

Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев подчеркнул, что город высоко ценит любые начинания в сфере работы с молодежью и призвал отметить труд тех, кто проявил себя в этой области.

Номинантов можно представлять в пяти категориях: дела для молодежи, дела молодых, молодежный работник года, доброволец года и, впервые, молодежное объединение года. Цель конкурса – выразить благодарность тем, кто внес наибольший вклад в эту сферу.

Срок представления кандидатур на конкурс – 10 января 2019 г. Дополнительная информация: www.tallinn.ee/suuredteod. Победители станут известны в феврале будущего года.

Конкурс проводится Таллиннским департаментом по делам молодежи и спорта в четырнадцатый раз.