Таллинн объявляет конкурс ”Великие дела” в сфере работы с молодежью
Кандидатуру на конкурс может предложить любой, кто отметил в этом году заслуживающие награды дела в сфере работы с молодежью, сообщает Раэпресс.
Кандидатуру на конкурс может предложить любой, кто отметил в этом году заслуживающие награды дела в сфере работы с молодежью, сообщает Раэпресс.
Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев подчеркнул, что город высоко ценит любые начинания в сфере работы с молодежью и призвал отметить труд тех, кто проявил себя в этой области.
Номинантов можно представлять в пяти категориях: дела для молодежи, дела молодых, молодежный работник года, доброволец года и, впервые, молодежное объединение года. Цель конкурса – выразить благодарность тем, кто внес наибольший вклад в эту сферу.
Срок представления кандидатур на конкурс – 10 января 2019 г. Дополнительная информация: www.tallinn.ee/suuredteod. Победители станут известны в феврале будущего года.
Конкурс проводится Таллиннским департаментом по делам молодежи и спорта в четырнадцатый раз.
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