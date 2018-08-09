Таллинн объявляет конкурс скульптурных дорожных заграждений

Скульптурные заграждения представляют собой элемент городского интерьера, который помимо преграждения пути автомобилям и обеспечения безопасности пешеходов радует глаз и может использоваться как скамья. Вице-мэр Таллинна Калле Кландорф отметил, что такие повторяющиеся элементы безусловно влияют на восприятие городского пейзажа и делают его особенным.

Для участия в конкурсе необходимо представить как минимум два варианта заграждений, один из которых предусмотрен для зоны Старого города, а второй — для центральной части города, его сердца. Для каждого из вариантов должна быть продумана фиксация конструкции. К участию приглашаются архитекторы, скульпторы, художники, дизайнеры, студенты соответствующих специальностей. Премиальный фонд составляет 6000 евро: первое место — 3000 евро, второе — 2000, третье — 1000 евро.

Срок представления работ на конкурс — 19 сентября.