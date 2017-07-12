Таллинн объявил конкурс идей по освещению крепостных башен

Таллинский коммунальный департамент объявил международный конкурс идей по освещению крепостных стен и башен Таллинна, условия которого приводятся на сайте https://riigihanked.riik.ee/register/hange/188720, сообщает Раэпресс.

Речь идет о 27 башнях, городской стене, склоне холма Тоомпеа, Паткулевских лестницах и склоне за ними, а также стене Нижнего города от Конной мельницы вдоль улицы Лабаратоориуми, стене и воротах между Пикк и Люхике ялг, стене между Бременской и Хеллемановской башнями.

"Мы хотим создать ночной вид на Старый Таллинн, который надолго оставался бы в памяти и служил бы еще одной визитной карточкой нашей столицы", — отметил вице-мэр Таллинна Калле Кландорф.

В команде претендентов обязательно должен быть дизайнер по освещению, имеющий соответствующую аттестацию, остальными членами команды могут быть архитекторы, электроинженеры, производители светильников и т.д.

Конкурс будет проводиться в два этапа. На первом этапе жюри отберет троих участников на основе ранее выполненных ими работ в этом "жанре". Им будет предложено представить конкурсную работу. На втором этапе будут оценены представленные работы и выбрана из них работа-победитель. Три отвечающие требованиям конкурса работы будут премированы соответственно суммами в 8, 7 и 6 тысяч евро.

Трехмерная модель охватываемой конкурсом территории, включенной ЮНЕСКО в список мирового культурного наследия, доступна на сайте http://3d.tallinn.ee/tour01.html

Заявку на участие надо представить к 11 часам 19 июля, а конкурсную работу — к 11 часам 11 сентября.