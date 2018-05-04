04.05.2018, 20:00

Таллинн обновляет школы для детей с особыми потребностями


rus.delfi.ee
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Linnapeakandidaat Taavi Aas
Taavi AasFoto: Karin Kaljuläte

В проекте бюджетной стратегии столицы на предстоящие четыре года предусматриваются полная реконструкция двух таллинских школ для детей с особыми потребностями и поддержка двумя миллионами евро ежегодно приведения в порядок других школ и такой же суммой - школьных стадионов.

Полностью будут обновлены Тондиская основная и Ласнамяэская основная школы, на что выделяются более 10 миллионов евро, сообщает Ражпресс.

Это, как сообщил мэр Таллинна Таави Аас, последние из числа школ для таких детей, которые еще не приведены в порядок.

"Мы заявили десять лет назад, что одна из главных для нас целей — обновить все таллинские школы, — сказал Аас. — На сегодня обещание выполнено на 90% и основной упор перенесен на детские сады, на обновление которых предусматривается стратегией выделение ежегодно 10 миллионов евро".

Полному обновлению подвергнутся еще Таллинская Артеская гимназия, на что в 2019-2020 годах предусматривается свыше 4 миллионов евро, и Мустйыэская гимназия, на реконструкцию которой выделяются в предстоящие три года почти три миллиона евро. Долгожданные пристройки должны к 2021 году получить также Вестхольмская гимназия и Таллинское реальное училище, что обойдется по 4 миллиона евро на каждую.

Два миллиона евро каждый год будут выделяться, согласно стратегии, на ремонт и усиление пожарной безопасности основных школ и гимназий. Такая же сумма предусмотрена в год на развитие спортзалов и стадионов. Так, будет создан стадион Мустамяэской гуманитарной гимназии, реконструкции подвергнутся стадионы 53-й средней школы и Мустйыэской гимназии.
Бюджетную стратегию Таллинна предполагается утвердить в июне.

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