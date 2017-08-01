Таллинн обновит 14 трамваев: первые из них уже готовы

Сегодня журналистам был продемонстрирован первый обновленный трамвай KT-6. Пробную поездку на нем совершил и и.о. мэра Таллинна Таави Аас, сообщает Раэпресс.

Он отметил, что Таллинн делает серьезную ставку на развитие электротранспорта. Обновленные в Чехии трамваи "Татра" КТ-6 после прохождения тестирования выйдут на линии. Уже вернулись три трамвая, а заказ дан на реконструкцию 14. Обойдется это в 12 миллионов евро. Планируемый срок использования обновленных трамваев — 15 лет.

Такое решение, подчеркнул Аас, позволило сэкономить значительные средства, поскольку ремонт дешевле нового трамвая, а результат практически такой же. Все, что связано с общественным транспортом, сказал Аас, управа считает крайне важной сферой, и в бюджете инвестиции в нее — одни из самых значительных. Он перечислил, что делается уже сейчас: реконструкция трамвайных путей и продление их до аэропорта, приобретение новых автобусов и реконструкция старых — все это позволяет назвать нынешний год годом общественного транспорта. Уже в сентябре будут готовы пути до Копли, что обойдется в 18 миллионов евро, и трамвай 4-й линии впервые сделает остановку у аэропорта, на что город потратит в общей сложности 11,5 миллиона евро. На Кадриорг пойдут созданные на базе КТ-4 ретро-трамваи, что обойдется в 3,5 миллиона евро.

В апреле в Таллинн прибыли 30 МАН-овских дизельных автобусов и 20 гибридных автобусов "Вольво", отвечающих нормативам Евро-6. В минувшем году общественный транспорт Таллинна "пробежал" суммарно 28,6 миллиона километров, на нем были совершены примерно 138 миллионов поездок., т.е. по 370-390 тысяч в день. Приводя эти цифры, Аас заметил, что таков ответ скептикам, которые предрекали провал в случае введения бесплатного проезда.