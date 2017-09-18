Таллинн обещал найти подходящее решение для нуждающейся в инватранспорте Светланы

На прошлой неделе Delfi и EPL писали о проживающей в Ласнамяэ Светлане, которая страдает рассеянным склерозом и которая была вынуждена отказаться от работы, поскольку Таллинн не мог обеспечить ее инвантранспортом. После выхода статьи и видео, город сообщил, что передумал и поможет женщине, пишет Eesti Päevaleht.

”Мы еще раз обсудим со всеми причастными лицами возможности для помощи Светлане и найдем подходящее решение, чтобы она могла ездить на работу”, — сообщил заведующий отделом социального обеспечения Департамента социальных дел и здравоохранения Таллинна Уку Торьюс.

Советник канцлера права Кристи Плоом отметила, что, согласно закону, местные самоуправления перед принятием решения обязаны встретиться с нуждающимся в помощи человеком, оценить ситуацию и траекторию проезда на работу и обратно и, исходя из этого, организовать соответствующую помощь.

Случай Светланы и практика эстонских сообществ инвалидов показывает, что часто самоуправления эту оценку не проводят и предлагают услугу по своему усмотрению, вслепую.

Министерство социальных дел опросило местные самоуправления на предмет организации услуги социального транспорта. Выяснилось, что 72 волостей (например, волости Отепя, Раквере, Пайде, Ряпина, Выру) вообще такую услугу не предоставляют. В Нарва-Йыэсу, например, сказали, что нет спроса.

Сами расходы и доля самофинансирования со стороны получателя услуги также разнятся. Так, в Сааремаа получатель должен оплатить более 40% от общей стоимости услуги, в Ярвамаа и Ляэнемаа — около 30%, в Харьюмаа, Пыльвамаа и Пярнумаа — всего несколько процентов. Больше всего выделенных государством на эти нужды средств потратили Валгамаа (более 30%) и Ляэне-Вирумаа (более 20%). Вообще не пользовались госпособием или пользовались в крайне незначительной степени Таллинн, Сааремаа, Хийумаа, Ярвамаа, Ляэнемаа, Пыльвамаа, Пярнумаа. Разнятся и средние расходы на километр, начиная с 0,10 евро в Кийли и заканчивая 3,44 евро в Тарту.

Несмотря на то, что реформа трудоспособности находится в самом разгаре, правительство и самоуправления до сих пор не пришли к соглашению по части предоставления этих важных услуг. От человека в то же самое время ожидается стопроцентное выполнение ”требования по активности”.