25.06.2018, 20:35

Таллинн не поспевает с дорогами за быстрым ростом населения и автомобилизацией

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Viimsi Krüsanteemi tee ehituskunst
Foto: Andres Putting

Население Таллинна продолжает расти. Появление новых построек в Хааберсти и Пыхья-Таллинне становятся причиной все большего дорожного хаоса. Решением проблемы могла бы стать таллиннская малая окружная дорога, речь о которой идет уже несколько лет, пишет Ärileht.

Город не поспевает с развитием инфраструктуры за автомобилизацией и урбанизацией. И вопрос не только в инфраструктуре и создании новых дорог. Нужно также содержать в порядке имеющиеся, а на это не хватает средств.

Главный архитектор Таллинна Эрик Мянд признает наличие проблемы. По его мнению, причина в быстром росте населения. За десять лет в столицу переехало 50 000 человек, а к концу следующего десятилетия население Таллинна может составить полмиллиона жителей.

Мянд считает, что жители центра могут обойтись без автомобиля, так как до работы, магазинов и учреждений можно легко добраться пешком, на велосипеде или общественном транспорте. ”При условии, что будет создана инфраструктура (новая улица от пл. Вабадузе до перекрестка Нарвского шоссе и ул. Йыэ — прим. ред.)”, — говорит Мянд.

Только вот улицами столицы пользуются не только местные жители. А необходимого ресурса для расширения сети улиц у Таллинна нет. И дело не в средствах, а в наличии земли. Вместо масштабных дорожных проектов следует заниматься несколькими областями одновременно, чтобы изменить мировоззрение людей, считает главный архитектор. ”Мы должны отказаться от автомобилизации, от неразумных передвижений, когда машиной пользуется всего один человек, а также от использования некоторых дорог, например, не ездить через центр”, — поясняет Мянд.

Центр города на замок не закроешь, признает главный архитектор, поэтому следует предложить альтернативы. Одна из них — создание планируемой уже несколько лет таллиннской малой окружной дороги. В быстрой реализации проекта заинтересованы столица и волость Рае, а вот государство его приоритетным не считает. По оценке Департамента шоссейных дорог, нельзя утверждать, что проект стоит лишь за государством.

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Директор по развитию фирмы Merko Индрек Мооратс считает, что при создании сети дорог основой должны служить долгосрочные и целостно продуманные решения. ”Нужно избегать ситуаций, когда решение проблемы на одном перекрестке провоцирует появление проблем на следующем. Хорошо спланированные инвестиции и сеть дорог обеспечивают возможности для уравновешенного развития города”, — говорит он. Мооратс — один из тех, кто верит, что малая окружная дорога — часть решения проблемы. ”Но сеть дорог следует рассматривать шире, например, продумывать, какую дополнительную ценность город получит от их строительства и как изменится городское пространство”, — поясняет он.

Экспансия Пыхья-Таллинна

У Пыхья-Таллинна огромный потенциал развития. В ближайшее десятилетие в районе будет создано свыше 10 000 новых квартир. По мнению главного архитектора, этот потенциал может реализоваться только с изменением привычек людей. Автомобиль должен стать средством передвижения в выходные дни. Одна из альтернатив — развитие рельсового транспорта, например, продление трамвайных веток до Пальяссааре и Штромки.

Мянд подчеркивает, что в городском планировании автотранспорт не должен быть в приоритете. По его словам, проблема не столько в недостающих магистралях и плохих дорогах, сколько в развитии велосипедных дорожек.

По словам Мянда, быстрее всего развиваются Юлемисте, Хааберсти и Пыхья-Таллинн. Туда переезжают семьями, и в день людям нужно преодолевать десятки километров. На автомобилях, так как родители везут детей в школу.

”Вопрос в том, сможем ли мы создать для детей среду, в которой они были бы более самостоятельными? Если мы осмелимся отпустить детей в школу на общественном транспорте, пешком или на велосипеде, то отпадет необходимость везти их на машине”, — говорит Мянд.

Безопасное, с точки зрения пешеходов, городское пространство — отдельный вопрос. Главный архитектор считает, что ситуация улучшается, но многое еще предстоит сделать.

Он называет две причины нежелания отказаться от автомобиля, одна из них — психологическая. ”Вторая — разумные альтернативы. В час пик путь от работы до дома на машине, в среднем, занимает 18 минут, на общественном транспорте — 42 минуты. Следовательно, это не равные альтернативы”, — поясняет Мянд.

Приоритетное развитие трамвайных путей и велодорожек в центре города, по словам Мянда, дало бы четкий сигнал привыкать к альтернативным способам передвижения. Автобусные полосы уже созданы, светофоры настроены с учетом потребностей общественного транспорта, будущие трамвайные проекты — часть большой картины. Следующая трамвайная ветка должна доходить до порта.

В качестве альтернативы общественному транспорту также рассматривают создание трамвайного пути до Пальяссааре. Перспективной считается и путь до Штромки. Главный архитектор уверен, что в Таллинне могла бы действовать зарекомендовавшая себя во многих городах кольцевая трамвайная линия, а в будущем трамвай будет ездить и по улице Лийвалайа, соединяя ветки на Тартуском и Пярнуском шоссе.

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