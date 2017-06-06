Таллинн не намерен отказываться от прокладки улицы Рейди

Сегодня на пресс-конференции, состоявшейся на месте, где должна пройти улица Рейди, журналистов ознакомили с ситуацией, сложившейся после того, как по жалобе НКО "Зеленое движение" (Roheline Liikumine) суд отменил разрешение на строительство улицы, передает Раэпресс.

И.о. мэра Таллинна Таави Аас заявил, что город не намерен отказываться от прокладки улицы Рейди и городские юристы готовят обжалование принятого судом решения.

"Мне совершенно не понятно, — сказал Аас, подводя итоги пресс-конференции, — почему развернулась такая яростная борьба против улицы Рейди. Здесь сейчас — пустырь, доступа к морю нет. Мы хотим открыть город морю и одновременно решить проблемы транспорта в самом центре города".

"Улица Рейди связана с проектом будущей новой главной улицы Таллинна, которая немыслима, если не будет трассы улицы Рейди. Сегодня мы слышали, сколько раз за последние десять лет, когда шло обсуждение проекта, он менялся, но теперь настал тот момент, когда открытие города морю и ликвидацию простирающегося здесь пустыря откладывать уже невозможно", — добавил он.