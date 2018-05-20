Таллинн напоминает: за оставленный возле контейнеров мусор можно получить штраф

Из месяца в месяц Пирита сталкивается с проблемой мусора, который оставляют то на лесной поляне, то возле мусорных контейнеров, сообщает город в пресс-релизе.

”Чиновники нашей муниципальной полиции практически каждый день занимаются людьми, загрязняющими район — кто-то оставляет отходы в лесу, кто-то складывает мусор рядом с мусорными контейнерами. Некоторые люди убеждены, что оставлять мусор рядом с контейнером вполне нормально. Это абсолютно не так”, — сказала старейшина района Пирита Алина Тубли.

По словам главного инспектора отдела по производствам и районной работе в Пирита Таллиннского департамента муниципальной полиции Анне Ярве, довольно часто случается, что сложившие мусор возле контейнера люди уверенны, что они ведут себя вполне добросовестно, поскольку ведь не бросили мусор на природе.

”К сожалению, такое поведение тоже является правонарушением, поскольку отходы не помещены в предназначенное для этого место. В данном случае речь идет о загрязнении городского пространства”, — прокомментировала Ярве.