20.05.2018, 10:41

Таллинн напоминает: за оставленный возле контейнеров мусор можно получить штраф

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rus.delfi.ee
EST 5
Prügihunnikud Lasnamäel
Prügihunnikud LasnamäelFoto: Delfi lugeja

Из месяца в месяц Пирита сталкивается с проблемой мусора, который оставляют то на лесной поляне, то возле мусорных контейнеров, сообщает город в пресс-релизе.

”Чиновники нашей муниципальной полиции практически каждый день занимаются людьми, загрязняющими район — кто-то оставляет отходы в лесу, кто-то складывает мусор рядом с мусорными контейнерами. Некоторые люди убеждены, что оставлять мусор рядом с контейнером вполне нормально. Это абсолютно не так”, — сказала старейшина района Пирита Алина Тубли.

По словам главного инспектора отдела по производствам и районной работе в Пирита Таллиннского департамента муниципальной полиции Анне Ярве, довольно часто случается, что сложившие мусор возле контейнера люди уверенны, что они ведут себя вполне добросовестно, поскольку ведь не бросили мусор на природе.

”К сожалению, такое поведение тоже является правонарушением, поскольку отходы не помещены в предназначенное для этого место. В данном случае речь идет о загрязнении городского пространства”, — прокомментировала Ярве.

Управа Пирита и Таллиннский департамент муниципальной полиции призывают людей быть более внимательными к своим согражданам и сообщать о правонарушениях. ”Чистым городом приятно любоваться, однако это также помогает избежать распространения заболеваний и копошения грызунов вокруг контейнеров. Поэтому очень важно сообщать о тех, кто загрязняет город, позвонив в Таллиннскую муниципальную полицию по короткому номеру 14410”, — добавила Тубли.

В пункте сбора по адресу Румму теэ, 4b можно оставить также электрические и электронные приборы. Прием по субботам и воскресеньям с 10:00 до 15:00 часов. По адресу Выса теэ, 26 расположен контейнер для одежды.

ТОП

Станция бытовых отходов Пярнамяэ принимает опасные отходы, строительный мусор и мебель. Значительную часть отходов можно сдать бесплатно или на основании установленного прейскуранта, с которым можно ознакомиться на домашней странице www.jaatmejaam.ee. Станция бытовых отходов Пярнамяэ открыта с понедельника по четверг с 14:00 до 19:00 часов, в субботу и воскресенье с 10:00 до 15:00 часов.

Где в Пирита находятся контейнеры для упаковки?
В Пирита установлены следующие пункты сбора упаковки:
стеклянная тара
бумажные отходы
смешанная упаковка
Ул. Козе / ул. Урве
Ул. Йыэкалда, 2
Хаавику теэ, 16
Пирита теэ, 110
Румму теэ, 4b
Меривялья теэ, 34
Ул. Лодьяпуу / ул. Облика
Ул. Лехику, 1
Рандвере теэ, 29
Падрику теэ, 2
Меривялья теэ, 5
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