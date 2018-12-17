Таллинн напоминает о том, как не лишиться права на бесплатный проезд

С 1 января 2019 года вступают в силу поправки к Закону о Регистре народонаселения, согласно которым будут погашаться данные о регистрации тех, у кого место жительство указано с точностью до района города по обоснованному требованию собственника жилья. Это может, например. относиться к людям, которые не обновили регистрацию места жительства после того, как собственник или владелец прежнего их места жительства аннулировал регистрацию там.

Департамент просит, во избежание недоразумений, проверить горожан регистрацию места своего жительства на портале eesti.ee или с помощью работника регистра в районной управе. Дополнительная информация - на портале.

