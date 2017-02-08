Таллинн намерен сохранить тропы здоровья в Пирита

Таллиннская городская управа решила, что в ходе реформы собственности необходимо сохранить возможность для всех таллиннцев пользоваться тропами здоровья в Пирита, сообщает Раэпресс.

"Таллиннская горуправа, — рассказала вице-мэр столицы Эха Вырк, — представила уездному старейшине ходатайство о муниципализации земли под пиритаскими тропами здоровья. Мы хотим получить в собственность города не все участки недвижимости, по которым проходят тропы и на которые поданы заявления о возврате, а только часть земли, необходимую для функционирования троп и их обслуживания".

Ходатайство на 91 тысячу квадратных метров городским собранием подано давно, однако уездный старейшина до сих пор решения по нему не принял, отделываясь предложением городу и претенденту на возврат земли договориться между собой.

Однако правомочный субъект реформы собственности никакого стремления к достижению договоренности не проявляет, в суде ему уже в его претензиях было отказано, после чего вопрос о передаче земли в муниципальную собственность должен решать уездный старейшина. Часть земли под тропами здоровья остается пока в государственной собственности.

Таллиннская горуправа напоминает, что речь идет о зоне отдыха общегородского значения, которая использовалась как часть Пиритаской зеленой зоны еще до вступления 20 июня 1991 года в силу Закона о реформе собственности.