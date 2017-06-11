Таллинн намерен осенью ввести в детских садах бесплатное питание

Таллиннская городская управа намерена уже с осени ввести в детских садах бесплатное питание, сообщает Раэпресс.

С 1 сентября Таллиннская городская управа намерена предложить всем воспитанникам городских детских садов бесплатное питание, что позволит родителям ежегодно экономить суммы, измеряемые сотнями евро. Об этом сообщили сегодня в совместном заявлении и. о. мэра Таллинна Таави Аас и вице-мэр Михаил Кылварт.

Таллиннская городская управа намерена добиться выделения детским садам полутора миллионов евро, что позволит до конца года все питание в них сделать бесплатным.

”Речь идет о социальной мере, принимаемой для облегчения нагрузки на родителей, — сказал курирующий сферу образования вице-мэр столицы Михаил Кылварт. — Месяц назад мы приняли решение с осени обеспечивать бесплатным питанием гимназистов. Поэтому распространение того же подхода — питания за счет города на детские сады — совершенно логичный шаг”.

Кылварт убежден, что с точки зрения бюджета, можно начинать практику бесплатного питания в детских садах уже с начала нового учебного года. Если попечительские советы захотят расширить предлагаемое меню, они могут реализовать это с помощью собственного финансирования, добавляя деньги к выделяемой городом субсидии.

Исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас отметил, что с переходом в детских садах на бесплатное питание детей, родители начнут на каждом ребенке экономить с осени в среднем по 35 евро в месяц.

За год это составит уже сотни евро экономии, а семья с двумя детьми сбережет за год около 800 евро: ”Для родителей, имеющих более одного ребенка, питание детей в детском саду оборачивается довольно большой нагрузкой. Будет справедливо, если город проявит солидарность с ними и поможет реальными шагами”.

И Аас, и Кылварт отметили, что одновременно, с сентября, бесплатное питание будет распространено и на учащихся гимназической ступени. ”Мы, — сказал Аас, — берем пример с Финляндии, где бесплатное питание в системе образования стало нормой еще с 40-х годов прошлого века”.