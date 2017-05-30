Таллинн наградит победителей олимпиад

Сегодня в 14:00 в Цветочном павильоне состоится праздничный прием по случаю награждения лучших участников городских и региональных олимпиад, а также их учителей. Героев дня поздравят вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт и руководитель департамента образования Андрес Паюла.

Вице-мэр Михаил Кылварт считает, что участие в олимпиадах занимает важное место в развитии молодежи: ”Древнегреческий философ Платон говорил о том, что направление, заданное образованием, определяет будущее человека. Когда школьник заинтересован учебой, он преуспевает в жизни и достигает поставленных целей, — сказал Кылварт. — Олимпиады развивают учебные навыки, способствуют формированию привычки учиться, а также дают замечательную возможность испытать свои силы”.

На сегодняшнем мероприятии будут награждены победители таллиннских олимпиад, а также ребята, успешно выступившие на региональных олимпиадах, и их учителя — всего более 400 человек. В уходящем учебном году состоялось 27 олимпиад по разным предметам. Всего свои силы попробовали 8500 школьников. Поучаствовать в региональных олимпиадах смогли 429 учеников.

На региональных олимпиадах таллиннские школьники получили 107 наград, среди них 24 заняли первые места. Один из ребят получил целых 17 наград. Лучшие из лучших пройдут дополнительные испытания, в ходе которых выявятся лидеры, которые отправятся на международные олимпиады.