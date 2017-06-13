Таллинн наградит лучших выпускников

Сегодня в 13:30 в Цветочном павильоне состоится праздничный прием для лучших абитуриентов Таллинна. И. о. мэра Таллинна Таави Аас, вице-мэр Михаил Кылварт и руководитель департамента образования Андрес Паюла поблагодарят и наградят 304 лучших таллиннских выпускников.

И. о. мэра Таллинна Таави Аас отметил, что в этом году медалистов больше, чем когда-либо в последние годы. ”Радостно, что молодежь все больше ценит знания. Глядя на достижения таллиннских школьников на международном уровне, можно смело утверждать, что в наших школах они получают прекрасное образование, — сказал Аас. — Хорошее образование должно идти рука об руку с умением применить свои умения. Но не менее важно сохранить тягу к знаниям и необходимость постоянно расширять кругозор. Окончание школы — это лишь один этап, многое еще впереди, а достижения зависят прежде всего от самого человека”.

Вице-мэр Михаил Кылварт добавил, что город гордится молодыми людьми, которые стремятся к воплощению своих желаний и готовы прикладывать усилия во имя этого. ”За последние три года число окончивших гимназию с медалью возросло. В этом году золотую медаль получит на 14 человек больше, чем в прошлом. Это значительное достижение для каждого из ребят, открывающее двери в любой университет. В этот раз медалисты есть почти в каждой школе, это свидетельствует о равномерно высоком уровне наших школ, — сказал Кылварт. — Желаю, чтобы сегодняшние медалисты продолжили обучение, по возможности получили международный опыт, чтобы вернуться домой обогащенными новыми идеями, умениями и вместе двигаться вперед”.

В 2016/2017 учебном году гимназию с медалью окончили 304 выпускника, из них 269 в таллиннских муниципальных школах (144 золотых и 125 серебряных медалей) и 35 — в частных (17 золотых и 18 серебряных). В прошлом учебном году выпускники муниципальных школ получили 261 медаль, в позапрошлом — 250 медалей.

На мероприятии выступит коллектив A&A, а также представители выпускников. Все приглашенные получат на память подарки с символикой города.