22.11.2018, 07:15

Таллинн наградит лучших спортсменов и команду года. Голосуйте!

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rus.delfi.ee
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Anett Kontaveit
Anett KontaveitFoto: John Woike/Hartford Courant/TNS/Sipa USA

Все таллиннцы могут принять участие в выборе лучших спортсменов, проголосовав на сайте tallinn.ee. Свой голос можно отдать до 4 декабря.

Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев призвал всех любителей спорта поучаствовать в голосовании и подчеркнул, что этот год был особенно богатым на спортивные события. В их числе проведение матча за кубок UEFA, триатлон IRONMAN, Таллиннский марафон, Чемпионат Европы по керлингу и т.д.

В списке претендентов на звание лучших Ирина Эмбрих, Эрика Кирпу, Анетт Контавейт, Ксения Балта, Николай Новоселов, Владислав Жаров, Герд Кантер, Хейки Наби и другие. Ознакомиться с полным списком спортсменов и спортивных команд, а также проголосовать можно на странице http://www.tallinn.ee/sport/gallup?tyyp=haaletus&htyyp=0.

Кандидаты выбраны с учетом личных достижений или успехов команды. Спортсмены, участвующие в конкурсе, должны быть таллинцами, а в случае команды — ее база должна располагаться в столице.

Спортсмены и команды будут награждены во время праздничного приема, который пройдет 13 декабря в Сылеском спортивном центре.

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