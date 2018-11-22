Таллинн наградит лучших спортсменов и команду года. Голосуйте!

Все таллиннцы могут принять участие в выборе лучших спортсменов, проголосовав на сайте tallinn.ee. Свой голос можно отдать до 4 декабря.
Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев призвал всех любителей спорта поучаствовать в голосовании и подчеркнул, что этот год был особенно богатым на спортивные события. В их числе проведение матча за кубок UEFA, триатлон IRONMAN, Таллиннский марафон, Чемпионат Европы по керлингу и т.д.
В списке претендентов на звание лучших Ирина Эмбрих, Эрика Кирпу, Анетт Контавейт, Ксения Балта, Николай Новоселов, Владислав Жаров, Герд Кантер, Хейки Наби и другие. Ознакомиться с полным списком спортсменов и спортивных команд, а также проголосовать можно на странице http://www.tallinn.ee/sport/gallup?tyyp=haaletus&htyyp=0.
Кандидаты выбраны с учетом личных достижений или успехов команды. Спортсмены, участвующие в конкурсе, должны быть таллинцами, а в случае команды — ее база должна располагаться в столице.
Спортсмены и команды будут награждены во время праздничного приема, который пройдет 13 декабря в Сылеском спортивном центре.