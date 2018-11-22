Таллинн наградит лучших спортсменов и команду года. Голосуйте!

В списке претендентов на звание лучших Ирина Эмбрих, Эрика Кирпу, Анетт Контавейт, Ксения Балта, Николай Новоселов, Владислав Жаров, Герд Кантер, Хейки Наби и другие. Ознакомиться с полным списком спортсменов и спортивных команд, а также проголосовать можно на странице http://www.tallinn.ee/sport/gallup?tyyp=haaletus&htyyp=0.

Кандидаты выбраны с учетом личных достижений или успехов команды. Спортсмены, участвующие в конкурсе, должны быть таллинцами, а в случае команды — ее база должна располагаться в столице.

Спортсмены и команды будут награждены во время праздничного приема, который пройдет 13 декабря в Сылеском спортивном центре.