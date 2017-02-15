Таллинн наградил медалями Ратуши работников библиотеки

В связи со 110-летием Таллиннской центральной библиотеки, столичная горуправа решила наградить медалью Ратуши заведующую Каламаяской библиотекой Каю Пальмисте и директора центральной библиотеки по хозяйственной части Кайе Леэсмент, сообщает Раэпресс.

Кая Пальмисте работает в библиотеке с 1977 года, т. е. 40 лет. Начинала библиотекарем. Под ее руководством Каламаяская библиотека стала еще и популярным салоном-клубом книголюбов.

Кайе Леэсмент работает в библиотеке с 2007 года, успешно руководит ее финансами и хозяйственной частью.

Награды будут вручаться 23 февраля на торжествах, посвященных 110-летию центральной библиотеки столицы, в центре культуры "Сальме".

Медаль Ратуши — награда города, предназначенная для выражения признательности физическим лицам за их деятельность на благо горожан.