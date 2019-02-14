14.02.2019, 17:10

Таллинн надеется проложить трамвайные пути до порта к 2024 году

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rus.delfi.ee
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Õnnetus Tartu maanteel
Õnnetus Tartu maanteelFoto: Delfi lugeja

К 2024 году в столице могут появиться новые трамвайные пути, которые будут вести от Тартуского шоссе через бульвар Рявала, улицы Лайкмаа и Ахтри до бульвара Мере, пишет rus.err.

"В дальнейшем надо будет проложить трамвайные пути по Рявала до гостиницы Radisson, где они будут сворачивать на Лайкмаа. Оттуда по Хобуяама до Ахтри, Йыэ и Лаэва до бульваре Мере. Протяженность этого круга составит около 2,2 км", — сказал вице-мэр таллинна Андрей Новиков.

В случае расширения трамвайных путей решатся проблемы с заторами на отрезке от Хобуяама до круга Виру. "Это откроет для столичной трамвайной сети ряд возможностей. Сегодня развитие трамвайных путей зашло в тупик, так как добавить трамваи для обслуживания имеющихся маршрутов невозможно, потому что они в часы пик будут стоять в пробке между кругом Виру и Хобуяама", — пояснил вице-мэр. Новые трамвайные пути должны появиться к 2024 году.

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