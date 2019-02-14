Таллинн надеется проложить трамвайные пути до порта к 2024 году

"В дальнейшем надо будет проложить трамвайные пути по Рявала до гостиницы Radisson, где они будут сворачивать на Лайкмаа. Оттуда по Хобуяама до Ахтри, Йыэ и Лаэва до бульваре Мере. Протяженность этого круга составит около 2,2 км", — сказал вице-мэр таллинна Андрей Новиков.

В случае расширения трамвайных путей решатся проблемы с заторами на отрезке от Хобуяама до круга Виру. "Это откроет для столичной трамвайной сети ряд возможностей. Сегодня развитие трамвайных путей зашло в тупик, так как добавить трамваи для обслуживания имеющихся маршрутов невозможно, потому что они в часы пик будут стоять в пробке между кругом Виру и Хобуяама", — пояснил вице-мэр. Новые трамвайные пути должны появиться к 2024 году.