Таллинн начинает вакцинацию с самолетов

Ввиду серьезности сложившейся эпидемиологической ситуации на сегодняшнем чрезвычайном заседании Таллинской городской управы было принято предложение городского департамента социальных дел и здравоохранения об использования авиации для массовой вакцинации населения, сообщает Раэпресс.

Как сообщил вице-мэр Таллинна Тынис Мёльдер, полеты самолетов, разбрызгивающих вакцину, будут проходить над всей территорией столицы, однако основное внимание будет уделено творческому городку на улице Теллискиви. "Противники вакцинации, — подчеркнул вице-мэр, — должны осознать серьезность положения и что людям, прошедшим вакцинацию, уже не надо будет тревожиться из-за возможности заражения. Иммунизация — одно из важных средств повышения благосостояния общества, снижения уровня царящих в нем рисков вследствие уменьшения или ликвидации угрозы распространения инфекционных заболеваний. Разные приемы вакцинации прошли предварительную проверку на животных. Так, уже несколько лет успешно практикуется Ветеринарно-пищевым департаментом вакцинация per os (через ротовую полость) лисиц и хорьков от бешенства, причем лекарственное средство попадает в ротовую полость животного благодаря распылению вакцины с самолетов".



Мёльдер подчеркнул также, что люди, не верящие в благотворность вакцины, обязательно должны посоветоваться со своим семейным врачом, если удастся попасть к нему на прием.