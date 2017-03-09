Таллинн начал прием ходатайств от организаторов летних молодежных лагерей

Таллинский департамент спорта и молодежи начал прием ходатайств от организаторов летних молодежных лагерей и заявок о на покрытие хозяйственных расходов молодежных организаций. Ходатайства и заявки можно подавать до 31 марта, в том числе в электронном виде на сайте Таллинна.

"В прошлом году, — констатировал вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт, — с помощью города были проведены 32 летних молодежных лагеря, в которых провели время 3430 юных жителей столицы. Мы считаем, что это хорошая форма как оздоровительного отдыха, так и обогащающего знаниями и умениями проведения досуга".

Ходатайства принимаются от организаторов проводимых за пределами Таллинна лагерей с продолжительностью смены не менее шести дней. Поддержка предоставляется на детей и молодежь в возрасте от 7 до 19 лет при условии, что речь идет о зарегистрированных жителях столицы. Размер лагерной субсидии — 3 евро на человека в сутки.

Заявки о субсидировании хозяйственных расходов молодежных объединений принимаются от организаций, насчитывающих не менее 60 членов, из которых две трети — в возрасте от 7 до 26 лет. Субсидия предназначена на покрытие расходов по содержанию помещений.