Таллинн на три дня отдали бегунам

В связи с Таллинским марафоном SEB привычная организация движения транспорта и пешеходов 8, 9 и 10 сентября будет в Таллинне нарушена, сообщает Raepress.

По маршруту соревнований будут полностью или частично перекрыты улицы. Вне времени соревнований ограничения будут частичными.

8 сентября с 18.55 до 19.45 по Старому городу пройдет молодежный забег по маршруту: бульвар Каарли, улицы Тоомпеа, Фальги, велосипедные дорожки в парке Шнелли и на площади Башен, улицы Суртюки, Лаборатоориуми, Толли, Пикк, Раннамяэ, Вяйке-Раннавярава, Уус, Олевимяги, Мюнди, Ратушная площадь, улицы Кулласеппа и Харью.

9 сентября состоится осенний забег по маршруту: Пярнуское и Нарвское шосс, улицы Йыэ, Ахтри, бульвар Мере, улица Суур-Раннавярав, бульвар Пыхья, улицы Каласадама , Каларанна, Тёэстузе, Эрика, Ристику, Лусте, Хейна, Теллискиви, Мальми,Вабрику, Копли, бульвар Пыхья, улицы Сууртюки, Раннамяэ, бульвар Мере, Пярнуское шоссе, площадь Вабадузе. Пярнуское шоссе от площади Виру до бульвара Эстония будет перекрыто полностью с 16.30 до 20 часов. В порт можно будет проехать по Нарвскому шоссе, улицам Петроолеуми, Йыэ и Ахтри. Улица Йыэ будет перекрыта с 16.45 до 17.30. Улица Ахтра со стороны квартала Ротерманна и улица Суур-Раннавярава будут перекрыты с 16 до 18.30. По приморской стороне движение будет двусторонним. Бульвар Мере и улица Раннамяэ будут перекрыты с 16 до 10 часов, бульвар Пыхья, улицы Каласадама, Каларанна и Тёэстузе — с 16.45 до 18.15, улицы Эрика и Ристику — с 16.45 до 18.45, улицы Лусте, Хейна, Теллискиви, Мальми, Вабрику, Копли, бульвар Пыхья и улица Сууртюки — с 16.45 до 19 часов, на площади Вабадузе и бульваре Каарли в направлении от центра города обычное движение будет перекрыто с 15 до 20 часов.

В воскресенье, 10 сентября, в 9 часов утра стартует марафон на дистанцию 42 км 192 метра, а в 12 часов — полумарафон на вдвое более короткую дистанцию. Они пройдут: марафон — по Пярнускому шоссе, бульвару Мере, улице Раннамяэ, бульвару Тоом, улице Техника, Палдискому шоссе, улицам Ристику, Теллискиви, Хейна, Лусте, Ристику, Копли, бульвару Пыхья, улицам Соо, Тёэстузе, Каларанна, Каласадама, бульвару Пыхья, улицам Суур-Раннавярав, Раннамяэ, Сууртюки, бульвару Пыхья, улице Копли, бульвару Тоом, улице Техника, Палдискому шоссе, улице Вабаыхумуузеуми, велосипедные дорожки в Рокка аль Маре и на Штромке, улицы Пельгуранна, Ристику, Теллискиви, Хейна Лусте, Ристику, Копли, бульвару Пыхья, улицам Соо, Тёэстузе, Каларанна, КаласадамаЮ бульвару Пыхья, улице Суур-Раннавярав, бульвару Мере, Пярнускому шоссе, площади Вабадузе; полумарафон — по Пярнускому шоссе, бульвару Мере, улице Раннамяэ, бульвару Тоом, улице Техника, Палдискому шоссе, улице Вабаыхумуузеуми, велосипедным дорожкам в Рокка аль Маре. и на Штромке, улицам Пельгуранна, Копли, Ристику, Теллискиви, Хейна, Лусте, Ристику, Копли, бульвару Пыхья, улице Суур-Раннавярав, бульвару Мере, Пярнускому шоссе и площади Вабадузе.