Таллинн: на последующие три года школы электронными дневниками обеспечены

Таллинский департамент образования и eKool AS подписали договор об оказании услуги электронного ученического дневника всем таллинским муниципальным школам и на предстоящие три года.

Действующий договор уже заканчивался, поэтому в апреле департамент провел в поисках поставщика этой услуги тендер. eKool предложила не только самую выгодную цену, но и новые возможности, которые школы давно хотели иметь.

Самые существенные изменения произойдут, как отметил заведующий общим отделом департамента Райнер Раннала, в области защиты личных данных, а также сочетаемости среды, предлагаемой со стороны eKool AS, с другими инфомистемами.

Услуга обойдется городу примерно в 125 тысяч евро за три года.