Таллинн на четыре дня вернется в средневековье

С 6 по 9 июля в Старом Таллинне пройдут уже XVIII по счету Дни средневековья. Окрестности Ратушной площади и церкви Нигулисте превратятся на это время в ганзейский город, сообщает Раэпресс.

Центральным событием Дней станет Рынок мастеров на Ратушной площади. Пройдут также рыцарский турнир, карнавал и многое другое. Все четыре дня публике будут предлагаться концерты, самые, что ни на есть, средневековые развлечения. Свое мастерство можно будет испытать в мастерских средневековых ремесленников, позаниматься в школе рыцарей, проверить свою меткость в стрельбе из лука и т.д.

6 июля в 18 часов на Ратушной площади состоится церемония открытия Дней, а затем начнется шествие к бастиону Вяйке-Раннавярав, где состоится турнир всадников и лучников, можно будет попить и закусить, послушать музыкантов, посмотреть, как глотается огонь и выступают шуты.

7 и 8 июля в церкви св. Катарины состоится концерт средневековой музыки. Карнавал пройдет 8 июля в Доме Хопнера на Ратушной площади. Во все дни можно будет принять участие в походе по историческим местам Таллинна.