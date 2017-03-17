Таллинн может создать свою фирму по вывозу мусора

Фирма по вывозу мусора Ragn-Sells с июня прекращает договор с Таллиннским центром переработки отходов (Tallinna Jäätmekeskus), поскольку мэрия не согласилась с повышением цен на вывоз мусора. Вице-мэр Таллинна Таави Аас не исключает возможности создания муниципальной фирмы по вывозу отходов, передает rus.err.ee.



Фирма по вывозу мусора Ragn-Sells объявила в четверг, 16 марта, что в одностороннем порядке прекращает договор с городом. По мнению исполняющего обязанности мэра Таллинна Таави Ааса, город, вместо того, чтобы искать нового поставщика услуги, может создать свою фирму, поскольку Центр по переработке отходов уже находится в муниципальной собственности.

"У нас уже есть муниципальное предприятие — Центр по переработке отходов. Один из вариантов. может быть такой, что мы пойдем по этому пути. Мы неоднократно обращались к Рийгикогу в просьбой изменить закон, поскольку так называемая свободная рыночная экономика в этой сфере в реальности не работает. Если сложится такая ситуация, что закон не будет изменен, то, конечно, один из вариантов, который мы будем рассматривать, это тот, что город возьмет на себя управление этой сферой", — сказал Таави Аас в интервью радионовостям ERR.