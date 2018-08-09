09.08.2018, 19:10

Таллинн: мэр Бухареста заинтересовалась бесплатным общественным транспортом

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rus.delfi.ee
EST
Таллинн: мэр Бухареста заинтересовалась бесплатным общественным транспортом
Фото: Раэпресс

Сегодня мэр Таллинна Таави Аас встретился с мэром Бухареста Габриэлой Фиря и сопровождающей её делегацией, сообщает Раэпресс.

Таави Аас рассказал об успешно действующей в Таллинне уже шестой год системе бесплатного общественного транспорта. По примеру Таллинна систему планируется применить и в столице Румынии Бухаресте.

Городской секретарь Тоомас Сепп представил гостям Таллинн в числах. На встрече говорилось об особенностях административного управления двух столиц, речь зашла и об открытой цифровой системе управления, обеспечивающей прозрачность, а также об электронных услугах для горожан. Мэр Бухареста пригласила мэра Таллинна посетить город с ответным визитом.

На встрече присутствовала также посол Румынии в Эстонии госпожа Даниэла Михаэла Камарашан. После встречи мэров делегацию из Бухареста принял председатель Таллиннского городского собрания Михаил Кылварт.

5 марта этого года Таави Аас и Тоомас Сепп встретились с делегацией мэров городов Румынии, состоящей из 16 представителей Союза местных самоуправлений Румынии. Тогда делегация из Румынии также проявила большой интерес к бесплатному городскому транспорту.

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