Таллинн, Маяка, 2017 год: россыпь шприцев, кровавые тряпки и чешущиеся наркоманы

Существует распространенное мнение, что наркоманы обитают лишь на городских окраинах. Вопреки ему, Ekspress обнаружил наркопритон в сердце Таллинна. Базируется это ”заведение” в непосредственной близости к школам и детским садам.

Столичный район Сикупилли кажется весьма спокойным и семейным: там — множество детских учреждений, школ, садов, игровых площадок. Маклеры и вовсе нарекают его центром города. Сообщение же с ”настоящим” центром действительно хорошее: как на общественном транспорте, так и на автомобиле. И прибывшие в Эстонию европейские VIP ехали именно там — по Маяка — в аэропорт.

Но у этой идиллии есть и обратная сторона. По данным Института развития здоровья, пять процентов жителей микрорайона Сикупилли — наркоманы. Их — чуть за 600. Один местный житель обнаружил, что наркоточка — прямо у него под боком, и пригласил журналиста ознакомиться с ситуацией.

День первый









Мы припарковались на перекрестке Маяка и Сикупилли. И сразу же перед нами мужчина зашел в кусты. С виду — обычный алкаш, лицо опухшее, но одежда чистая. Взял шприц и прямо там укололся в запястье. Мимо проезжал мальчик на самокате. К остановке, что по близости, подъехал трамвай, мужчина резко вскочил и побежал. У него что-то выпало. Шприц? Нет, это была таблетка экстази, от которой отломана треть. Как пояснил один специалист, таблетку делят на три части, мешают с водой и колят получившийся раствор: опьянение длится в три раза дольше, нежели глотая ее.

Место встречи тамошних наркоманов — парковка у продуктового магазина Grossi на Маяка, а также остановка трамвая ”Сикупилли” близ него. Отсюда они начинают свое шествие по району.

Именно тут встречаются люди ”с общими интересами” — и мужчины, и женщины. Внешность их порой обманчива: но повадки выдают. Кто-то агрессивно чешется: руки, лицо, нос… Кого-то клонит назад, некоторые — пританцовывают и притаптывают, кто-то орет на паркующиеся машины, а другие пытаются вступить в диалог с молодыми матерям с колясками. В это же время с уроков возвращаются школьники. Дети садятся на лавочку, что на остановке под навесом, держась на безопасном расстоянии. Порой один из ”героев нашего повествования” подходит к ним пообщаться, дети на это не настроены и пятятся назад.

Со временем мы становимся ”опытнее” и уже можем отличить алкаша от наркомана.

Ниже — наши заметки о наблюдениях, длившихся неделю.

21 сентября 13:23

У Grossi сидят двое лысых средних лет. Мы их видали и раньше. Большую часть времени они просто сидели на лавочке. Один — постоянно в серой кофте с капюшоном, его товарищ — в черном. Они вовсе не похожи на обычных алкоголиков, заметно, что причина распухшего лица — какое-то вещество. Минут через десять к ним подходит третий — в синей куртке. Он передает что-то человеку в сером, тот кладет это в карман. Через некоторое время трое уже суетятся в кустах.

13:40

Подходит человек в белой кепке с флагом Швеции. И идет к серому. По походке видно, что человеку плоховато. Болтая, компания направилась в ломбард. Но сделки не произошло, и каждый пошел своею дорогой. Тот, что в сером, вновь занимает позицию у магазина. Вскоре снова является человек в кепке, что-то передает и что-то получает. Вслед за тем быстро вбегает в магазин, оттуда — на детскую площадку близ домов, где наркоманы часто проводят время.

22 сентября 15:00

Из дома по Сикупилли, 7 выходят два парня — не жители этого дома. У одного из них в руках сложенная бумажка, на углу их ждет еще один парень и двое миловидных девиц. Все — подростки. Молодежь осматривает урожай и пропадает в ближайших кустах. В те же, что днем раньше посещали их предшественники. Они курят, и один передает другому бумажку. Дальше день течет спокойно. Порой промелькнет алкоголик с бутылкой чего-то. Похоже, лосьон.

26 сентября 14:30





Перед дверью подъезда дома по Сикупилли, 7 с ноги на ногу переминается мужчина в серых трениках и черной куртке. На вид — лет 20-30. Он жмет на звонок, но внутрь не заходит. Некоторое время спустя из дома выходят трое. Перебрасываются словам и расходятся. Двое — в магазин, двое — меж домов. Через час герой в серых штанах заново входит во двор, из подъезда выходит человек в солнцезащитных очках и передает ему белую упаковку.

В 16:09 из подъезда выходит некто с явными признаками наркотической интоксикации. Почесывает лицо. Упирается головой в домофон и застывает в такой позе минут на 12. Потом поднимает голову, совершает странноватые движения, агрессивно дерет лицо и последующие 17 минут продолжает поддерживать собой домофон. Домой возвращается один из жильцов и звонит в полицию. В тот момент мы подходим к упершемуся лбом в домофон зомби и интересуемся, к кому он идет. Он отвечает, мол, ждет внизу — наверх нельзя, и дает деру. Спустя несколько минут на место прибывают стражи порядка, осматривают округу и уезжают.

27 сентября 14:52

У Сикупилли, 7 стоит мужчина, рука — у лица. Подхожу и фотографирую его. Мужчина не обращает на это внимания. Он пошатывается и трет свое лицо. ”Друзья” ждут его на трамвайной остановке. И вдруг один внезапно как заорет: ”Трамвай пришел!”. Товарищ, что в состоянии наркотического опьянения, резко становится бодрым и несется к остановке. Компания вваливается в транспорт, но сразу вываливается обратно. Они стоят на остановке, улыбаются. Чешут головы. Смотрят в телефон, поднося его вплотную к лицу. Словно слепые. Некоторое время спустя к ним присоединяется девушка в красном и с серьезно опухшим лицом. Она сходила в магазин и купила печенье в глазури. Компания движется на детскую площадку в соседнем квартале. Мы следуем за ней.

Спустя несколько минут они уходят. Внезапно туда врывается нервный мужчина и начинает у лавочки, что близ площадки, что-то суматошно искать. Ничего не найдя, он убегает. Поскольку все наркоманы ушли в одном направлении, решили пойти следом. Мы направились в конец улицы, к разрушающемуся зданию. Его адрес — Сикупилли, 17, дом принадлежит фирме Ralt Finance, владельцы которого — члены правления Футбольного союза Тармо Лехисте и Айвар Рийметс. Последний говорил, что он в курсе происходящего внутри здания, окна и двери заколочены. В планах фирмы — выстроить тут 13-этажный жилой дом. Сейчас Рийметс планирует снести дом сразу же, как получит соответствующее разрешение.

Во дворе открывается ужасающая картина. Он устлан шприцами и пакетиками, сигатретными пачками и пустыми бутылками, кровавыми тряпками и упаковками из-под ”Ксанакса”. Двор воняет, но, скорее, не испражнениями, а какими-то лекарствами. Из-за дома выходит рыжий кот и застывает у пяти шприцов иглами в небо.

28 сентября 08:45

Во дворе Сикупилли, 17 шатается девушка в красном. Та же, что покупала печенье днем раньше. Она — одна. Лицо в этот раз менее опухшее.

Пять часов спустя она вновь входит в этот двор. Выходит на улицу, собирает растрепанные волосы, замечает меня, смотрит в глаза и быстрым шагом удаляется. Одна молодая девушка выгуливает на улице собачку. Спрашиваю у нее, местная ли она и знает ли, что находится во дворе. ”Знаю. Я обычно избегаю этого места и траектории”.

У дома напротив часами сидит дедушка, чьи карманы полны окурков. И он тоже в курсе, что на другой стороне улицы — наркопритон. ”Только что один пошел. Гляди: вон они”, — указал он.

И правда: двое пробираются через поросший кустами забор во двор. Мы и ранее наблюдали их шатающимися по Маяка. Мужчины пробыли там пару минут и двинулись к ”Максиме”, что на Палласти. В то же время две маленькие девочки переходят дорогу: идут из школы домой. Одна из них, завидя наркоманов, прячется за припаркованным авто.

29 сентября 15:35

У ”Максимы” на Палласти замечаем наших ”старых знакомых”. Два наркомана стоят на улице, метров в десяти друг от друга. Не общаются, но, по всей видимости, ждут кого-то. Порой прохожие здороваются с ними, пожимая руки. Мужчины, как загипнотизированные, смотрят на часы. В 15:50 к ним подходит мужчина средних лет, говорящий по-русски, лицо все в бороздах, рука — в тюремных тату. Мужчины спокойно заходят за ”Максима”, где и происходит сделка. Потом мужчины направляются во двор Сикупилли, 17. Один из них наполовину закатывает рукав. Во рту — шприц. Зубами он оттягивает его оранжевый конец и и колется в левое предплечье.

В доме напротив в окно курит женщина. Она зла: все лето наркоманы во дворе соседнего дома кололись и праздники устраивали. Она поведала, что они постоянно вызывают скорую своим ”передознувшимся товарищам по несчастью”. Приезжает и полиция: стоит немного — и уезжает. И все повторяется. В последний раз медики и стражи порядка бывали тут три дня назад.

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