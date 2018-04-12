12.04.2018, 17:50

Таллинн: масштабы весенней уборки нарастают


rus.delfi.ee
EST 2
Таллинн: масштабы весенней уборки нарастают
Foto: Karin Kaljuläte

Коммунальщики Таллинна в последние дни удвоили количество высылаемой для уборки улиц техники, чтобы как можно скорее устранить возникновение на улицах облаков пыли. Уже вывезены 800 тонн накопившегося за зиму мусора, сообщает Раэпресс.

Мэр Таллинна Таави Аас обратился к горожанам и туристам с просьбой о терпении — впервые за многие годы Таллинн пережил настоящую зиму, а поздняя весна вызвала задержку с началом уборки. Мэр обещал, что не позднее, чем к 15 мая, столица будет приведена в порядок.

В минувшие сутки на уборке были задействованы 66 единиц техники, против 37 на прошлой неделе. Газоны, пешеходные переходы и островки безопасности убирали 30 бригад рабочих.

Полным ходом идет и ремонт на улицах. С 9 апреля, когда асфальтовый завод впервые нынче приступил к выпуску летнего асфальта, отремонтированы 10 500 кв.м. покрытия, на которые ушло 1400 тонн асфальто-бетонной смеси. Работы ведутся, в частности, на Петербури теэ, Смуули теэ, Бетоони, бульварах Вабадузе и Сыпрузе.

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Невероятная история: мужчина много лет был рабом у одной эстонской семьи — среди алкоголя, побоев и унижений

12.04.2018
23 марта 2018 года 36-летний Том (имя изменено — прим.ред) в носках и тонкой одежде бежит по снегу в одной из деревень Тартумаа. Мужчина бежит от своих ”хозяев”, Леонида и Линды, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

Коррупционное дело TLT: директор службы автобусного движения Херкель покрывал Винка, а один из подозреваемых невиновен?

12.04.2018
Руководство Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) целых три раза обсуждала деятельность заместителя директора подразделения ремонта автобусов Яануса Винка. Согласно информации, директор службы автобусного движения Андрес Херкель защищал Винка и убеждал членов правления, что для обвинений нет оснований.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


"Инсайт" на ETV+: Как обычное воровство топлива превратилось в вооруженный грабеж

12.04.2018
Каково это — стоять под дулом пистолета? Минувшей осенью в Юри произошла настоящая разборка из-за нескольких канистр с топливом. Четыре часа ожидания полиции закончились встречей с вооруженными людьми и страхом за свою жизнь. Программа журналистских расследований "Инсайт" на ETV+ рассказала, как развивалась и чем закончилась эта история.
Подробнее

Е-добавки: насколько они страшны и можно ли верить производителям продуктов, свободными от "ешек"?

12.04.2018
Всевозможные пищевые добавки давным-давно стали неотъемлемой частью практически любого продукта. Без загустителей не получится кремов, без красителей — цвета, без консервантов сократится срок хранения. Для удобства все названия закодировали комбинацией из буквы ”Е” и цифр. Что до сих пор вызывает у населения панику — по умолчанию любая ”Е”-маркировка считается опасной. Но так ли это на самом деле? И насколько можно доверять надписям ”Без Е-добавок”, которые встречаются на упаковках? ”МК-Эстония” разбиралась в этих вопросах.
Подробнее

-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Glasglow
69,- €
27,60 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper York Silver DW00100089
219,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100009
189,- €
-20% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBZS/12
209,- €
167,20 €
Meeste kinkekomplekt Daniel Wellington DW00500002
189,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100067
129,- €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Театр им. Маяковского представит в Таллине спектакль "Пигмалион"
23 мая на сцене Nordea Театр им. Маяковского представит остроумный и пышущий оптимизмом спектакль "Пигмалион"Самую знаменитую пьесу Бернарда Шоу "Пигмалион" поставил мэтр театральной режиссуры Леонид Хейфец. В роли профессора Хиггинса - народный артист России Игорь Костолевский. Премьера состоялась в Москве 8 декабря 2017 года с оглушительным успехом.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



ФОТО и ВИДЕО: Российский телеканал показал, что в США в набор для выживания входит эстонская шоколадка

12.04.2018
Российский телеканал "Россия 24" в новостной передаче показал, как в США в преддверии возможной войны с Россией из-за Сирии люди запасаются наборами для выживания. Среди продуктов была одна очень знакомая шоколодка.
Подробнее

Маардуский боксер Павел Семенов проведет бой за чемпионский пояс

12.04.2018
21 апреля в Таллинне пройдет боксерский вечер, главным событием которого станет 12-раундовый бой за вакантный чемпионский пояс WBA Continental в среднем весе между маардусцем Павлом Семеновым (22-8) и белорусом Николаем Веселовым (7-0).
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

ТОП 5: откройте для себя Эстонию и проведите мини-отпуск в спа
Небольшое весеннее расслабление пойдет всем на пользу, а лучшее место для этого, конечно же, спа. Привлекает ли вас столичный шум или гул летней столицы? Или скучаете по Хаапсалу, Тойла или Тарту? Спа ждет вас!
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ