Таллинн: масштабы весенней уборки нарастают

Коммунальщики Таллинна в последние дни удвоили количество высылаемой для уборки улиц техники, чтобы как можно скорее устранить возникновение на улицах облаков пыли. Уже вывезены 800 тонн накопившегося за зиму мусора, сообщает Раэпресс.

Мэр Таллинна Таави Аас обратился к горожанам и туристам с просьбой о терпении — впервые за многие годы Таллинн пережил настоящую зиму, а поздняя весна вызвала задержку с началом уборки. Мэр обещал, что не позднее, чем к 15 мая, столица будет приведена в порядок.

В минувшие сутки на уборке были задействованы 66 единиц техники, против 37 на прошлой неделе. Газоны, пешеходные переходы и островки безопасности убирали 30 бригад рабочих.

Полным ходом идет и ремонт на улицах. С 9 апреля, когда асфальтовый завод впервые нынче приступил к выпуску летнего асфальта, отремонтированы 10 500 кв.м. покрытия, на которые ушло 1400 тонн асфальто-бетонной смеси. Работы ведутся, в частности, на Петербури теэ, Смуули теэ, Бетоони, бульварах Вабадузе и Сыпрузе.