Таллинн компенсировал родителям плату за питание в детских садах

С первого сентября питание в таллиннских детских садах бесплатное, в прошедшем месяце город оплатил питание 19 754 детей на сумму 511 018 евро. Компенсация отмечена в счетах, которые родители получили в начале октября из Таллиннского департамента образования, сообщает Раэпресс.

Вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт подтвердил, что расходы на питание покрываются в назначенном объеме для детей, местом проживания которых в регистре народонаселения числится Таллинн. ”Расходы на питание покрываются за те дни, в которые ребенок посещает детский сад. Как правило, это значительная сумма, которую родители должны выплачивать помимо платы за место в детском саду. Нововведение позволит родителям сократить ежемесячные расходы”, — отметил Кылварт. Ни одного дня не посещали детский сад в прошлом месяце 998 детей.

В соответствии с постановлением Таллиннской городской управы был установлен предел расходов на питание в дошкольных муниципальных учреждениях города: в ясельных группах он составляет 1,80 евро, в группах детского сада — 2 евро в день. В случае, если дневная стоимость питания в детском саду, закрепленная директором учреждения, больше назначенной горуправой суммы, разницу должен будет покрыть родитель на основании ежемесячного счета.

В разных детских садах стоимость питания отличается, ее утверждает попечительский совет. Действующая на данный момент в Таллинне стоимость питания колеблется от 1,18 до 2,40 евро в день. В Таллинне 128 муниципальных детских садов, в соответствии с назначенными суммами покрытия расходов на питание около 70% родителей не придется платить за питание. Остальные 30% должны в соответствии с новым порядком доплатить, т.к. дневная стоимость питания, определенная попечительским советом, выше установленной городом. Но и в этом случае эта сумма составит в среднем 1-2 евро в месяц, она колеблется от 28 центов до 6,53 евро.

По данным Таллиннского департамента образования, расходы на питание были компенсированы также родителям 63 детей, которые посещают частные учреждения дневного ухода и получают от города компенсацию платы за место. Общая сумма составила 1102 евро.