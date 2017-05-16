Таллинн — Кассиопея? Эстония покорит далекие галактики песней

Творческая группа XII молодежного Праздника песни и танца ”Я остаюсь” выбрала восемь песен, которые прозвучат на летнем мероприятии. В ходе открытого голосования будет выбрана одна песня, которую EstCube и TTÜ Mektory отправят на своих спутниках в космос, значится на сайте мероприятия.

В общей сложности на летнем празднике прозвучит 44 композиции. Творческая группа выбрала из низ восемь, которые показались им наиболее красивыми. В их числе — и произведения, ставшие классикой Певческих праздников, и новинки, которые этим летом прозвучат впервые. ”Теперь мы просим людей высказаться и отдать свой голос за наиболее понравившееся произведение. Для этого надо прослушать мелодии и подумать, какую из них самым красивым способом отправить из Эстонии в далекие галактики. В космосе же никто не слышал ни о нас, ни о нашей музыке, поэтому дня ”космопесни” хорошо подойдет как старая-добрая песня Певческого праздника, так и новейшая, специально созданная для летнего молодежного праздника”, — рассказала главный дирижер и художественный руководитель Певческого праздника Хели Юргенсон.

Свой голос можно отдать тут до 25 мая. Около каждой песни — краткое описание от молодого дирижера и композитора Расмуса Пуура.

Когда выбор будет сделан, любимую песню эстоноземельцев сохранят на спутниках ESTCube 2 и TTÜ100, и в 2018 году отправят в открытый космос. ”Поскольку в вакууме звуковые волны не распространяются, конечно же прямо из космоса песня не прозвучит. Конечно можно в электронном виде ее принять через спутники и таким образом воспроизвести”, — объяснила руководитель проекта ESTCube 2 Кадри Бусов.

Полет песни в космос — это подарок всем эстоноземельцам в рамках программы EV100.

Следующим общенациональным праздником песни и танца будет 12-й Молодежный праздник песни и танца, проводимый на таллиннском Певческом поле и на центральном стадионе ”Калев” с 30 июня по 2 июля 2017 года. Возраст участников молодежного праздника варьируется от 7 до 27 лет. Традиция проведения молодежных праздников песни и танца являются частью эстонской традиции проведения праздников песни и танца.