Таллинн: изменение проекта развязки в Хааберсти обошлось бы в полтора миллиона евро

На сегодняшнем производственном совещании с участием специалистов Коммунального департамента и Департамента окружающей среды Таллинна констатировалось, что сохранение в зоне реконструкции транспортной развязки в Хааберсти 70-летней серебристой ивы потребует изменения проекта, что обойдется в полтора миллиона евро, причем все равно существование дерева рядом с массивным бетонным сооружением окажется под угрозой, сообщает Раэпресс.

Изменение проекта привело бы к остановке работ примерно на год. А это, в свою очередь, может привести к отказу от финансирования его со стороны Европейского фонда солидарности. Неизбежны при этом окажутся и судебные тяжбы с предприятиями, на территорию которых придется переносить новую трассу, уверены столичные власти.

Таллиннская городская управа считает, что в данном случае нет оснований для возобновления административного дела. Управа сознает, что серебристая ива относится к числу особо ценных пород при озеленении. Несмотря на это в ограниченных условиях городского пространства и при крайней необходимости увеличения пропускной способности одного из самых оживленных перекрестков Таллинна, как ни печально, возможности сохранить это ценное дерево нет, поскольку не существует альтернативного технического решения реконструкции.