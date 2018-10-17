17.10.2018, 13:50

Таллинн: исследование показывает, что горожане довольны организацией работы и уходом за кладбищами

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rus.delfi.ee
EST 1
Pärnamäe kalmistu uus osa
Pärnamäe kalmistuFoto: Sven Arbet

Таллиннцы в целом довольны организацией работы и уходом за таллиннскими кладбищами, сообщает Раэпресс.

Об этом свидетельствуют результаты недавно проведенного исследования, в ходе которого по телефону были опрошены 819 жителей города, представляющие срез всего населения.

Чаще всего таллиннцы посещают кладбища Пярнамяэ (37%) и Лийва (36%), чуть меньше — 24% — Рахумяэ. Из проблем указывались нехватка автостоянок у кладбищ, а также уход за старыми могилами.

Почти 80% респондентов сочли, что кладбища надо снабдить информационными табличками и указателями по истории кладбища и захоронений, ценных объектов историко-культурного значения и о природных объектах.

75% опрошенных сочли важным учитывать, что такие кладбища, как Метсакальмисту и Сизелинна привлекают внимание иностранных туристов.

Tallinn Hockey weekend
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