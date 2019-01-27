Таллинн ищет народных судей

На пост народного судьи приглашают подать заявку дееспособных граждан Эстонии от 25 до 70 лет, владеющих эстонским языком на высшем уровне, а также обладающих нравственными качествами, соответствующими статусу народного судьи.

Народным судьей не может стать человек, осужденный за совершение преступления; являющийся банкротным должником; не подходящий по состоянию здоровья; проживающий в Таллинне по данным Регистра народонаселения меньше одного года; который находится на службе в суде, прокуратуре или полиции; на службе в силах обороны; является адвокатом, нотариусом или судебным исполнителем; является членом Правительства Республики; является членом волостного и городского правления; является Президентом Республики; является членом Рийгикогу.

Желающих подать заявку на пост народного судьи, соответствующих вышеозначенным требованиям, просят не позднее 8 февраля 2019 года отправить анкету либо в электронной форме по адресу infopunkt@tallinnlv.ee, либо отправить по почте в бумажном виде на адрес: Tallinna Linnavolikogu Kantselei, Vana-Viru 12, 15080 Tallinn; либо прийти в канцелярию Таллиннского горсобрания (Вана-Виру, 12) и заполнить анкету на месте.

Дополнительная информация здесь.

Отбор кандидатов проведет горсобрание, находящаяся при суде комиссия выберет из их числа народных судей.

Внимание! Кандидаты на пост народного судьи должны учитывать, что участвовать будет необходимо во всем судебном процессе от первого заседания суда до объявления судебного решения. В зависимости от объема дела и хода процесса, это может подразумевать участие в обсуждении дела сроком от одного дня до нескольких месяцев.