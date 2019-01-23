Таллинн ищет народных судей. Не желаете?

На пост народного судьи приглашают подать заявку дееспособных граждан Эстонии от 25 до 70 лет, владеющих эстонским языком на высшем уровне, а также обладающих нравственными качествами, соответствующими статусу народного судьи.

Народным судьей не может стать человек, осужденный за совершение преступления; являющийся банкротным должником; не подходящий по состоянию здоровья; проживающий в Таллинне по данным Регистра народонаселения меньше одного года; который находится на службе в суде, прокуратуре или полиции; на службе в силах обороны; является адвокатом, нотариусом или судебным исполнителем; является членом Правительства Республики; является членом волостного и городского правления; является Президентом Республики; является членом Рийгикогу.