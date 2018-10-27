27.10.2018, 13:45

Таллинн инициировал изменения в законодательстве о защите детей


rus.delfi.ee
EST
Таллинн инициировал изменения в законодательстве о защите детей
Foto: Andres Putting

Министерство социальных дел и Министерство юстиции поддержали ряд предложений Таллинна по изменению законодательства о защите детей, направленных на исключение возможности разных толкований законодательных положений и проведение досудебного разбирательства такого рода дел, сообщает Раэпресс.

В частности, как сообщил вице-мэр Таллинна Тынис Мёльдер, были предложены изменения в Закон о семье в части, касающейся назначения опеки, создания общегосударственной сети опекунских кризисных семей, в которые можно было бы направлять всех нуждающихся в помощи детей, сокращая время их пребывания в приютах безопасности.

Перегрузка судов приводит к тому, что семейные дела рассматриваются чрезвычайно долго, что вредит интересам детей, поэтому Министерство социальных дел обещало разработать новую модель организации и финансирования примирительного процесса по семейным делам и поправки в соответствующее законодательство.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ







Владелец Weekend Festival: я узнал о долгах только пару недель назад

27.10.2018
Сручредитель проходящего в Финляндии и Эстонии Weekend Festival и единственный владелец организующего мероприятие в Эстонии предприятия Джон Пол Рваймаму Ругемалира (John Paul Rweyemamu Rugemalira) заверяет, что узнал о неоплаченных счетах и налоговой задолженности только пару недель назад.
Подробнее

-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
290,- €
269,70 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Safari
69,- €
27,60 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €
371,07 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100070
129,- €
90,30 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100031
139,- €
97,30 €
-30% Meeste käekell Police CONTEST PL.14763JS/01A
139,- €
97,30 €

Осторожно! Мошенники обещают авиабилеты за 1 евро, а потом начинают ежемесячно снимать с вашего счета деньги

27.10.2018
В Facebook начала распространяться липовая кампания Norwegian Airlines, где интересующимся обещают авиабилеты за 1 евро. На самом же деле человека присоединяют к платной программе, которая каждый месяц снимает с его банковского счета 50 евро, пишет Geenius.ee.
Подробнее

Опять неудача! Тянак потерял лидерство на Ралли Испании

27.10.2018
Занимавший первое место на Ралли Испании эстонский гонщик Отт Тянак ("Тойота") потерял лидерство на СУ10. Во время заезда ему пришлось менять колесо. Тянак опустился на 9-е место, проигрывая лидеру испанцу Дани Сордо ("Хендай") чуть больше минуты.
Подробнее



В волости Элва нашли привязанную к дереву раненую собаку — хозяин ни при чем?

27.10.2018
24 октября внимательные люди нашли в лесу в деревне Мяэселья волости Элва привязанную поводком к дереву раненую собаку. Поскольку ее состояние было настолько серьезным, Тартуский приют для бездомных животных сразу отвез собаку в ветеринарную клинику, где выяснилось, что в собаку стреляли. Полиция для выяснения обстоятельств случившегося начала уголовное производство.
Подробнее