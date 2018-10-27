Таллинн инициировал изменения в законодательстве о защите детей

В частности, как сообщил вице-мэр Таллинна Тынис Мёльдер, были предложены изменения в Закон о семье в части, касающейся назначения опеки, создания общегосударственной сети опекунских кризисных семей, в которые можно было бы направлять всех нуждающихся в помощи детей, сокращая время их пребывания в приютах безопасности.

Перегрузка судов приводит к тому, что семейные дела рассматриваются чрезвычайно долго, что вредит интересам детей, поэтому Министерство социальных дел обещало разработать новую модель организации и финансирования примирительного процесса по семейным делам и поправки в соответствующее законодательство.