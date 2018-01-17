Таллинн и Продовольственный банк будут вместе оказывать помощь нуждающимся людям

Сегодня вице-мэр Таллинна Тынис Мёльдер и исполнительный руководитель Продовольственного банка Эстонии Пьет Бёрефийн подписали протокол добрых намерений, сообщает Раэпресс.

Протокол предусматривает совместное оказание помощи нуждающимся людям продуктами питания, способствуя сокращению количества пропадающих пищевых продуктов, распространению здорового питания и поощряя волонтерскую деятельность.

Город поможет Продуктовому банку в хранении и сортировке продовольственной помощи в столице предоставлением помещений и, в пределах возможностей, ежегодным выделением средств. Площадь имеющихся сейчас в распоряжении Продбанка помещений сильно отстает от его потребностей. Вероятно, Продбанк сможет передислоцироваться в помещения службы социальных пособий отдела социального обеспечения Ласнамяэской районной управы.

Продбанк сейчас оказывает в Таллинне помощь более чем 3500 нуждающимся, а по стране — примерно 9000. Он был создан в 2010 году Эстонско-Нидерландским благотворительным фондом Päikeselill при денежной поддержке Swedbank. Главная опора его деятельности — волонтеры.